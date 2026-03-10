O Fórum Econômico Mundial (WEF) alertou que a crise atual dos preços de petróleo e energia pode gerar um choque econômico ainda maior do que em 2008, a depender dos desdobramentos da guerra entre Irã, Israel e EUA no Oriente Médio. Se o conflito continuar, o WEF estima aumento do petróleo a US$ 150 o barril, com aperto econômico renovado e aceleração da inflação como consequência.

"Interrupções no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto dos fluxos de petróleo do mundo, podem causar um impacto na oferta 17 vezes maior do que durante a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022", observou, em relatório.

O Fórum lembra que os preços do petróleo subiram para US$ 145 o barril em 2008 e a US$ 120 o barril em 2022, impulsionando a inflação e desacelerando o crescimento econômico em ambos os casos.