O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt, reforçou nesta terça-feira, 10, a posição de que, mesmo com o cenário de instabilidade acentuada no mercado de petróleo, o abastecimento de combustíveis não representa um risco no momento. "Não visualizamos falta física de produtos no momento", disse a jornalistas durante evento da agência no Rio de Janeiro. "Temos visto os principais produtores, como a Petrobras, com estoques regulares e entregas normais, então a gente não está vendo problema de abastecimento", reforçou.

A ANP informou na segunda-feira que recebeu informações sobre dificuldades pontuais de aquisição de diesel por produtores rurais no Rio Grande do Sul.

Watt reforçou que a situação no Sul, assim como em todo o Brasil, está sendo acompanhada "diariamente e de perto".

"A ANP recebe informações pelos seus sistemas informatizados, está escutando as reclamações. Não subestimamos a situação de forma nenhuma. Sempre avaliando cada momento e buscando que o mercado funcione normalmente, com a possibilidade regulatória de avaliar que esse estoque esteja fluindo", detalhou o diretor. "Não estamos vendo nenhum gargalo físico para o abastecimento nacional no momento", reforçou.