O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou nesta terça-feira, 10, o projeto de lei que autoriza o governo distrital a adotar uma série de medidas para socorrer o Banco de Brasília (BRB). A instituição financeira tem buscado soluções para reforçar o capital, em meio a desafios de liquidez gerados pelo envolvimento nos eventos que culminaram no colapso do Banco Master.

A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do DF. A legislação permite à gestão do DF, acionista controladora do BRB, a implementar ações para obter empréstimos emergenciais até o limite de R$ 6,6 bilhões.

Objetivo é garantir a execução de operações de crédito com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou pelo aporte de outras instituições financeiras. O pacote também dá aval ao governo para usar nove imóveis públicos localizados para lastrear as eventuais transações.

Ibaneis vetou uma emenda que fornecia ao Instituto de Previdência de Servidores do DF (Iprev), acionista minoritário do banco, uma participação societária de ao menos 20% na capitalização.

Também suprimiu outros dois artigos que previam um relatório trimestral no Diário Oficial do DF com informações sobre imóveis, além de um plano com a estimativa do retorno financeiro ao DF.

O BRB corre contra o tempo para contornar a crise de confiança gerada por negócios feitos com o Master.

A Polícia Federal investiga suspeitas de fraude na operação em que o BRB comprou R$ 12,2 bilhões em crédito da instituição financeira de Daniel Vorcaro.

Na segunda-feira à noite, o banco propôs aumento de capital de até R$ 8,86 bilhões para fortalecer o patrimônio de referência, manter o índice de Basileia em níveis "prudenciais" e aumentar a capacidade de absorção de perdas.