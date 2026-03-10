O Nubank anunciou nesta terça-feira, 10, uma parceria com a Latam Pass para o lançamento de um programa de aceleração de pontos para clientes do cartão Ultravioleta. O "Modo Latam Pass" promete acelerar o acúmulo até 60 mil pontos qualificáveis por ano e conceder milhas bônus nas transferências automáticas ao programa de fidelidade.

A solução é ativada através do aplicativo do banco digital, sem a necessidade de emissão de novos cartões. O cliente terá uma interface dedicada para acompanhar o histórico e pontos e visualizar os benefícios. As funcionalidades serão disponibilizadas gradualmente a partir deste mês.

Os benefícios incluem 2,2 milhas Latam Pass por dólar gasto no cartão de crédito e 10% de bônus adicional sobre o total de milhas acumuladas no período, além de um ponto qualificável para cada quatro milhas geradas, com limite de 60 mil por ano. Não há incidência de taxas adicionais. Na categoria, a mensalidade de R$ 89 é isenta a partir de gastos mínimos de R$ 8 mil por mês ou R$ 50 mil investidos.

"O cliente Ultravioleta terá o poder de transformar seus gastos cotidianos em benefícios de forma transparente e automática, com a possibilidade de bônus em milhas e integração com nosso aplicativo, com o design e a simplicidade que ele já conhece", afirmou o vice-presidente de Alta Renda e Investimentos do Nubank, Túlio Oliveira.

O lançamento insere a fintech em um movimento mais amplo do setor bancário de firmar parcerias com companhias aéreas para turbinar programas de fidelidade. O Itaú, por exemplo, oferece os cartões Latam Pass Internacional e Azul Infinite. Já o Bradesco anunciou categoria em parceria com a United Airlines, voltada para a alta renda.

"A ampliação da parceria com o Nubank reforça nosso compromisso de tornar o Latam Pass cada vez mais simples, acessível e conectado à rotina dos clientes", destacou o diretor geral do Latam Pass no Brasil, Martin Holdschmidt.