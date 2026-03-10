As interrupções no transporte marítimo no Estreito de Ormuz aumentam os riscos para os setores de energia, fertilizantes e economias vulneráveis, já que o local concentra o transporte de cerca de um quarto do comércio marítimo global de petróleo, além de volumes significativos de gás natural liquefeito (GNL) e fertilizantes. A análise é da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês).

"A escalada militar na região interrompeu o fluxo de navios, aumentando as preocupações sobre os efeitos em cascata nos mercados globais", diz, em relatório divulgado nesta terça-feira, 10.

Como consequência da situação, a Unctad cita o petróleo Brent ultrapassando os US$ 90 por barril, a disparada dos fretes para petroleiros e os prêmios de seguros contra riscos de guerra, e preocupações com o acesso a fertilizantes para alguns dos países mais pobres.

O relatório também ressalta a exposição de economias em desenvolvimento, já que o alto endividamento e o aumento dos custos de empréstimo limitam sua capacidade de absorver novos choques de preços, e a possibilidade das interrupções no fornecimento de energia, transporte e insumos agrícolas se espalharem rapidamente por mercados interconectados.