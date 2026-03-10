O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) elevou sua projeção para o preço médio do petróleo Brent em 37% em 2026 e 22% em 2027 diante do impacto do conflito no Oriente Médio.

Para 2026, a projeção passou de US$ 58 por barril para US$ 79 (US$ 78,84 sem arredondamento) e para 2027, de US$ 53 para US$ 64 (US$ 64,47), segundo relatório Short-Term Energy Outlook (Steo), divulgado nesta terça-feira.

O documento citou que o departamento prevê que o preço do petróleo bruto Brent permanecerá acima de US$ 95/barril nos próximos dois meses, antes de cair para menos de US$ 80/barril no terceiro trimestre de 2026 e para cerca de US$ 70/barril até o final do ano. "Essa previsão de preços depende muito de nossas premissas modeladas quanto à duração do conflito no Oriente Médio e às consequentes interrupções na produção de petróleo", disse o comunicado.

De acordo com o relatório do DoE, o aumento dos preços do petróleo levará a um aumento na produção de petróleo bruto nos EUA em 2027. Para o próximo ano, a produção deve subir de uma estimativa anterior de 13,3 milhões de b/d para 13,8 milhões de b/d. A produção média de petróleo bruto nos EUA deve totalizar 13,6 milhões de barris por dia (b/d) em 2026, nível inalterado ante o relatório anterior.

O relatório trouxe revisões em alta da estimativa do preço da gasolina e do diesel nos EUA.

O preço médio da gasolina em 2026 foi revisado em alta de 14,7%, de US$ 2,91 o galão para US$ 3,34 em 2026. Em 2027, o preço previsto passou de US$ 2,93 para US$ 3,18, uma alta de 8,4%.

Para o diesel no varejo, os preços projetados passaram para US$ 4,12 em 2026 e US$ 3,78 em 2027. No relatório anterior, as projeções eram de US$ 3,43 e US$ 3,47 para os mesmos anos.

