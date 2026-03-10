As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 1,7% em fevereiro ante janeiro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,09 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira, 10. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam uma queda de 1,3%, ao ritmo anual ajustado de 3,860 milhões.

O economista-chefe da NAR, Dr. Lawrence Yun, destacou que a acessibilidade à habitação está melhorando e os consumidores estão respondendo ao cenário, mas ressaltou que ainda "há um longo caminho a percorrer para retornar aos níveis de atividade de transações pré-pandemia". "Apesar do modesto aumento nas vendas, a demanda real por moradias permanece fraca em relação ao crescimento salarial e à geração de empregos. O estoque está crescendo, mas lentamente", acrescentou.