Os Barômetros Coincidente e Antecedente Globais recuam em março em um movimento de acomodação após subirem nos meses passados. "Ambos os indicadores se mantêm acima da marca de 100 pontos, ainda sinalizando um crescimento moderado para a economia mundial", informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em março, os Barômetros Econômicos Globais Coincidente e Antecedente caíram 0,3 e 1,4 ponto, para 102,5 e 101,3 pontos, respectivamente. As regiões da Ásia, Pacífico & África e Europa contribuíram negativamente com o resultado, enquanto a região do Hemisfério Ocidental seguiu em direção contrária.

O Barômetro Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica. O Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de três a seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais.

Os dois indicadores são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) em colaboração com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique.

A alta de 0,3 ponto do Barômetro Coincidente em março resulta da contribuição negativa de 0,9 ponto da região da Ásia, Pacífico e África e 0,2 da Europa, enquanto a região do Hemisfério Ocidental contribuiu positivamente com 0,8 ponto. Com o resultado, o indicador do Hemisfério Ocidental volta a registrar o maior nível entre as regiões, algo que não ocorria desde setembro de 2025.

O Barômetro Global Antecedente recua 1,4 ponto em março, com contribuição negativa das regiões da Ásia, Pacífico & África, em 2,4 pontos, e da Europa, em 0,3 ponto. A região do Hemisfério Ocidental contribui em sentido oposto, positivamente em 1,3 ponto. Com o resultado, o indicador do Hemisfério Ocidental atinge o maior nível desde fevereiro de 2025 (108,7 pontos) e entre as regiões.

Em dezembro, o Barômetro Econômico Global Coincidente aumentou 1,4 ponto, para 101,3 pontos. O Barômetro Econômico Global Antecedente avançou 1,5 ponto, para 101,6 pontos.