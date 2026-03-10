O Nubank anunciou nesta terça-feira, 10, a chegada da executiva Kim Farrell como nova diretora global de marketing da fintech, que já superou a marca de 131 milhões de clientes. Ela estava no TikTok, onde era chefe global da equipe de criação.

Kim será responsável por "liderar o desenvolvimento da arquitetura e governança da marca global do Nu, das campanhas de marca e das parcerias globais", afirma um comunicado.

A chegada da executiva acontece em um momento em que o Nubank está buscando se expandir para os Estados Unidos, onde já conseguiu a primeira licença.

Kim vai se reportar a Cristina Junqueira, cofundadora e CEO da nova operação nos EUA. No TikTok, antes de assumir o cargo global, a executiva ocupou postos de comando tanto na América Latina quanto nos EUA.

Antes da rede social, teve passagens pelo Google e pela Booking.com. Nascida em Boston, Kim é formada na Universidade de Harvard.