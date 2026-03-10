Os juros futuros exibem viés de alta na manhã desta terça-feira, 10, ante o fechamento de segunda-feira (9), a exemplo do dólar, mas recuam em relação ao ajuste anterior. O petróleo em queda ajuda a tirar pressão da curva e aliviar o temor com inflação, mas os rendimentos dos Treasuries avançam.

A queda do petróleo se dá diante da perspectiva de que a guerra não seja prolongada a partir de declarações do presidente dos EUA, Donald Trump.

Nesta terça, Trump disse que poderá conversar com o Irã, a "depender dos termos", segundo a agência Reuters. Por outro lado, o petróleo passou a cair menos após o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, declarar que os ataques americanos contra o Irã nesta terça serão os mais intensos desde o início da guerra.

Às 9h26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,600%, de 13,555% no fechamento, mas 13,735% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,170%, de 13,130% no fechamento e com recuo ante 13,332% no ajuste de segunda-feira. Já o vencimento para janeiro de 2031 marcava 13,495%, de 13,460% no fechamento e 13,654% no ajuste de segunda.