A companhia nacional de petróleo da Arábia Saudita anunciou que recomprará até US$ 3 bilhões em ações e elevou o dividendo base do quarto trimestre, mesmo com a queda nos preços do petróleo.

A Saudi Arabian Oil Co., conhecida como Aramco, divulgou nesta terça-feira (10) que o lucro líquido do quarto trimestre recuou para US$ 17,77 bilhões, ante US$ 22,34 bilhões no mesmo período do ano anterior. A retração ocorreu porque o preço médio do barril de petróleo bruto caiu para US$ 64,1, de US$ 73,1.

Apesar da redução no lucro, a Aramco aumentou em 3,5% o dividendo trimestral, que somará US$ 21,89 bilhões. A empresa também anunciou um dividendo atrelado ao desempenho de cerca de US$ 220 milhões.

A Aramco acrescentou que pretende recomprar até US$ 3 bilhões em ações nos próximos 18 meses.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.