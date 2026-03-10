O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (10). O índice subiu 0,04%, resultado acima do registrado na última divulgação, na passagem da quarta quadrissemana de fevereiro para a primeira de março (-0,14%).

A aceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Brasília (-0,97 para -0,31). Em seguida, aparecem Porto Alegre (-0,23% para 0,06%), Recife (-0,81% para -0,45%) e Salvador (-0,12% para -0,06%). E com a mesma taxa de variação Rio de Janeiro (0,16% para 0,23%) e São Paulo (0,16% para 0,23%).

Já Belo Horizonte repetiu a mesma taxa de variação do fim de fevereiro, de queda de 0,09%.