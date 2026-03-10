O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 0,4% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa divulgada pelo Stats SA, como é conhecido o instituto de estatísticas do país, nesta terça-feira, 10.
O resultado mostrou desaceleração ante o terceiro trimestre, quando a economia sul-africana teve expansão de 0,5%, mas também marcou o quinto avanço consecutivo.
O Stats SA destaca que o desempenho positivo no quarto trimestre contribuiu para um aumento de 1,1% no PIB anual em 2025. Trata-se do melhor resultado anual desde 2022, quando o PIB sul-africano cresceu 2,1%, e representa uma aceleração ante os ganhos de 0,8% e 0,5% em 2023 e 2024, respectivamente.