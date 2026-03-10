As exportações da China cresceram 21,8% em janeiro e fevereiro, na comparação com igual período de 2025, de acordo com dados publicados pelo órgão alfandegário do país, o GACC, nesta terça-feira, 11. O resultado ficou acima da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 9,3% das exportações.

Já as importações avançaram 19,8% no primeiro bimestre de 2026, na comparação anual. O dado também superou o consenso dos analistas, que apontavam crescimento de 8,5%.

A China acumulou nos primeiros dois meses de 2026 um superávit comercial de US$ 213,62 bilhões. O valor é maior do que o saldo previsto pela FacSet, de US$ 183,90 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires.