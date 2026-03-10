O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,36% na primeira quadrissemana de março, acelerando frente à alta de 0,25% observada em fevereiro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 11.

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força e um caiu em ritmo mais lento: Habitação (de 0,38% em fevereiro a 0,43% na primeira quadrissemana de março), Alimentação (de 0,42% a 0,74%), Saúde (de 0,11% a 0,32%), Educação (de 0,00% as 0,02%) e Despesas Pessoais (de -0,17% a -0,08%).

Por outro lado, houve arrefecimento de fevereiro para o começo de março nos custos de Transportes (de 0,21% a 0,08%) e de Vestuário (de 0,28% a 0,13%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de março:

- Habitação: 0,43%

- Alimentação: 0,74%

- Transportes: 0,08%

- Despesas Pessoais: -0,08%

- Saúde: 0,32%

- Vestuário: 0,13%

- Educação: 0,02%

- Índice Geral: 0,36%