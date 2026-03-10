A Volkswagen disse que continuará focando na redução de custos e no aumento da lucratividade em 2026, que se espera ser um ano desafiador. A montadora alemã estima que a receita deste ano fique entre estável e 3% acima do valor do ano passado, enquanto a margem operacional deve ficar entre 4% e 5,5%.

Ela divulgou receita de 321,91 bilhões de euros em 2025, com margem operacional de 2,8%, tendo previsto receita em nível semelhante aos 324,66 bilhões de euros alcançados em 2024 e margem de 2% a 3%. O lucro operacional do quarto trimestre da montadora caiu para 3,46 bilhões de euros, de 6,25 bilhões de euros, enquanto a receita diminuiu 4,7%, para 83,25 bilhões de euros.

A empresa propôs um dividendo de 5,20 euros por ação ordinária e 5,26 euros por ação preferencial, abaixo dos 6,30 euros e 6,36 euros pagos no ano anterior, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

