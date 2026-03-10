As bolsas europeias operam em forte alta na manhã desta terça-feira, 10, apagando parte das perdas recentes, à medida que o humor dos investidores melhorou após o presidente dos EUA, Donald Trump, indicar que a guerra no Oriente Médio pode estar se aproximando do fim, o que derrubou as cotações do petróleo.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 2,13%, a 607,61 pontos, depois de encerrar o pregão anterior em seu nível mais baixo em mais de dois meses.

Trump afirmou ontem que o conflito com o Irã pode chegar ao fim em breve, e o petróleo voltou a se consolidar abaixo de US$ 100 o barril, após saltar para quase US$ 120 na madrugada anterior. O presidente americano também mencionou a possibilidade de aliviar sanções relacionadas à commodity.

No horário acima, o subíndice europeu do setor bancário liderava os ganhos, com salto de 4,2%. O de petróleo e gás, por outro lado, caía quase 1%.

Entre ações individuais, a da Volkswagen subia 3,6% em Frankfurt, depois de a montadora alemã prever recuperação da margem após um ano desafiador.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,83%, a de Paris avançava 2,17% e a de Frankfurt ganhava 2,67%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 2,90%, 3,16% e 1,60%.