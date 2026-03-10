As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 10, revertendo parte das perdas da véspera, depois que o petróleo recuou com força e Wall Street se recuperou ontem com sinalização do presidente dos EUA, Donald Trump, de que o conflito com o Irã pode estar perto do fim.

Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi saltou 5,35% em Seul, a 5.532,59 pontos, depois de sofrer um tombo de quase 6% do pregão anterior, enquanto o japonês Nikkei subiu 2,88% em Tóquio, a 54.248,39 pontos, o Hang Seng avançou 2,17% em Hong Kong, a 25.959,90 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,06% em Taiwan, a 32.771,87 pontos.

Em entrevista à CBS, Trump disse ontem que a guerra no Oriente Médio pode acabar em breve e que pensa em tomar o controle do Estreito de Ormuz, por onde trafega cerca de 20% do petróleo mundial. Posteriormente, o presidente americano citou a possibilidade de aliviar sanções relacionadas à commodity. Em reação aos comentários de Trump, as cotações do petróleo operaram em forte queda ao longo da madrugada.

A perspectiva de fim da guerra também ajudou as bolsas de Nova York a se recuperarem no fim do último pregão.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,65%, a 4.123,14 pontos, e o Shenzhen Composto, de menor abrangência, avançou 1,84%, a 2.729,82 pontos, também na esteira de dados de exportação melhores do que o esperado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no azul, com alta de 1,09% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.692,60 pontos.