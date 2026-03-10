A Fitch reiterou os ratings da Sabesp diante da demanda resiliente e operações de larga escala, mesmo diante do ciclo de despesas com capital (capex) agressivo que prevê mais de R$ 70 bilhões para o período entre 2026 e 2029.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 9, a Fitch reiterou os ratings de inadimplência do emissor (IDRs) de longo prazo em moeda estrangeira e em moeda local em BB+. A Fitch também afirmou as notas seniores sem garantia da Sabesp Lux S.a.r.l. em BB+, bem como o rating nacional de longo prazo da Sabesp e suas emissões de debêntures seniores sem garantia. A perspectiva para a nota é estável.

O relatório cita que a as margens Ebitda da Sabesp estão acima da média de seus pares brasileiros, e sua capacidade de seguir melhorando essas margens é crucial para administrar níveis mais altos de endividamento.

A Fitch espera que a companhia mantenha alavancagem líquida moderada, apesar de fluxo de caixa livre negativo significativo projetado. A Sabesp tem forte flexibilidade para suportar capex e necessidades de refinanciamento.

A Fitch prevê que o histórico de reajustes tarifários adequados deve sustentar a previsibilidade de receita. A Fitch considera em suas análises uma previsão de aumentos tarifários médios anuais de cerca de 7,2% de 2027 a 2029, apoiados por revisões anuais de tarifas que incorporam níveis mais altos de capex. "O volume total faturado deve crescer em média 1,7% ao ano nesse período, dado o aumento no número de ligações e melhorias nas medidas de faturamento", pontua a agência de avaliação de risco de crédito.