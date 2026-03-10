A Grendene informou nesta segunda-feira, 9, que assinou uma carta de intenções não vinculante para vender a sua subsidiária integral nos Estados Unidos, a Grendene Global Brands USA, à Pajar Distribution Ltée.

Segundo a companhia, a operação prevê a possível alienação de 100% do capital da unidade norte-americana, responsável por atividades da empresa no país.

A transação ainda depende da assinatura do contrato definitivo de compra e venda de ações e do cumprimento de condições usuais para esse tipo de negócio, como a conclusão de uma due diligence (análise de conformidade) confirmatória pela compradora.

De acordo com a empresa, a negociação está alinhada à estratégia de reforçar a presença no mercado dos Estados Unidos por meio de parceiros locais, buscando maior eficiência operacional e aumento da rentabilidade.

"A iniciativa também visa reduzir a exposição a operações internacionais e otimizar a estrutura societária e de capital do grupo", diz a empresa.