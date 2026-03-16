As informações foram publicadas nesta segunda-feira (16) pela Receita Federal por meio de ato declaratório no Diário Oficial da União.

Confira, a seguir, o calendário completo de pagamento de restituições:

primeiro lote em 29 de maio de 2026;

segundo lote em 30 de junho de 2026;

terceiro lote em 31 de julho de 2026;

quarto lote em 28 de agosto de 2026.

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De acordo com o texto, as restituições serão disponibilizadas ao contribuinte por ordem de entrega da declaração, com observância das seguintes prioridades:

contribuintes acima de 80 anos;

contribuintes de 60 a 79 anos;

contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave;

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

contribuintes que, exclusivamente, utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por meio do sistema de pagamento Pix.

Tags:

Diário Oficial. Imposto de Rend | Receita Federal | restituição de IR