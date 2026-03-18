A capacitação será dada em associação com o Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL na sigla em inglês). Com sede no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, o centro de pesquisa global trabalha para reduzir a pobreza, garantindo que as políticas públicas sejam orientadas por evidências científicas.

Obstáculos

Durante a aula magna, Duflo explicou os três principais entraves para a gestão pública:

ignorância: desconhecimento da realidade local e dos detalhes práticos de implementação de políticas;

ideologia: tomada de decisão baseada em crenças pré-estabelecidas ou intuições, em vez de dados concretos;

inércia: tendência de manter programas existentes apenas porque já estão em vigor, mesmo que não apresentem resultados.

Segundo ela, métodos como as avaliações controladas aleatórias de políticas públicas podem identificar com precisão os êxitos e os problemas Para Duflo, esses exemplos reforçam o papel da avaliação contínua.

O objetivo é usar a avaliação para avançar, para ir do que não funciona para algo que funcione melhor, explicou Duflo. A pobreza é multidimensional. Não há um único problema da pobreza, há milhares de problemas e milhares de soluções potenciais competindo por atenção num mundo de recursos escassos.

Outras experiências

O programa Ensino no Nível Certo expandiu-se pelo mundo após a identificação da origem dos problemas. Além de beneficiar milhões de crianças na Índia e em 17 países da África, começou a ser aplicado no Brasil, em parceria entre o J-PAL e a Fundação Lehmann. O monitoramento contínuo de políticas públicas, destacou Duflo, foi importante para a adoção de outras iniciativas.

O Espírito Santo, mencionou a economista, está testando o uso de inteligência artificial (IA) na educação pública. Por meio da Plataforma Letrus, alunos escrevem redações online e recebem feedback imediato da IA para correções e aprimoramento. Após a comprovação do sucesso, o programa foi ampliado para 100 mil estudantes no estado.

Durante conferência anual da Confederação Nacional de Municípios (CNM), pesquisadores convidaram prefeitos para sessões de informação sobre evidências em desenvolvimento infantil e conformidade tributária. Os estudos mostraram aumento de um terço na probabilidade de adoção dessas políticas nos municípios cujos prefeitos participaram.

Mais notável ainda, apontou Duflo, foi o efeito vizinho. Municípios vizinhos começaram a adotar as políticas independentemente do partido político, gerando um aumento de 40% na adoção regional.

Políticas no Brasil

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, encerrou a aula magna. Ela defendeu a importância do uso de dados baseados em evidências na formulação de políticas públicas.

O principal exemplo citado por Dweck foi a eliminação da fome no Brasil após o ressurgimento do Bolsa Família.