A OpenAI planeja unificar seu app do ChatGPT, a plataforma de programação Codex e o navegador em um "superapp" para desktop - um passo para simplificar a experiência do usuário e dar continuidade aos esforços de focar em clientes de engenharia e do mundo corporativo.

A chefe de Aplicações, Fidji Simo, supervisionará a mudança e se concentrará em ajudar a equipe de vendas da empresa a comercializar o novo produto. O presidente da OpenAI, Greg Brockman - que atualmente lidera os esforços de computação da empresa - ajudará Simo a supervisionar a reformulação do produto e as mudanças organizacionais relacionadas, disse uma porta-voz da OpenAI.

A mudança de estratégia marca guinada em relação ao ano passado, quando a OpenAI lançou uma série de produtos independentes que nem sempre repercutiram entre os usuários e, às vezes, geraram falta de foco dentro da empresa. Executivos da OpenAI esperam que a unificação de seus produtos em um único app permita otimizar recursos enquanto tenta conter o sucesso de sua rival, a Anthropic.

Segundo a OpenAI, a empresa busca focar na criação de capacidades de IA chamadas "agentic" (baseadas em agentes) dentro do novo superapp, nas quais sistemas de inteligência artificial podem trabalhar de forma autônoma no computador do usuário para realizar uma variedade de tarefas.

Principais executivos - incluindo o CEO Sam Altman, o diretor de pesquisa Mark Chen e Simo - passaram as últimas semanas revisando o portfólio de produtos da OpenAI e avaliando áreas a serem despriorizadas, informou o The Wall Street Journal. Em uma reunião na semana passada, Simo disse aos funcionários que eles não podiam se dar ao luxo de se distrair com "missões paralelas" diante do rápido sucesso da Anthropic em conquistar clientes corporativos e de programação. Ela afirmou que a empresa estava agindo como se estivesse sob um "alerta máximo".

A OpenAI está em uma disputa comercial com a Anthropic para aumentar as vendas para empresas que buscam comprar ferramentas de IA que aumentem a produtividade de seus funcionários. Vender para grandes empresas não era um foco inicial da OpenAI, mas desde então a companhia renovou seus esforços depois de ver o sucesso expressivo do Claude Code e dos produtos Cowork, da Anthropic. As duas startups consideram abrir capital já no fim do ano e correm para cumprir metas ambiciosas de crescimento de receita apresentadas a investidores. F

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast