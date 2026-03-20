O Instituto de Finanças Internacionais (IIF) elogiou a proposta do Federal Reserve (Fed) para implementar, nos Estados Unidos, o arcabouço de Basileia III, classificando o movimento como um "ponto de inflexão" para o sistema regulatório internacional e um avanço esperado há cerca de uma década.

Em nota, a entidade afirmou que a adoção do acordo pelos EUA pode ajudar a "reduzir a fragmentação regulatória entre países, eliminar distorções competitivas e fortalecer a integridade da arquitetura financeira internacional".

Segundo o IIF, um marco regulatório "bem calibrado" é a base para que o setor financeiro cumpra seu papel de apoiar o crescimento econômico, financiar investimentos e sustentar o crédito em um ambiente global mais complexo e dividido. A associação destacou, porém, que a versão final das regras deve evitar restrições desnecessárias ao funcionamento dos mercados.

"É preciso preservar a capacidade dos bancos de ofertar crédito ao longo dos ciclos econômicos, mantendo a competitividade das instituições americanas em suas operações globais", diz a IIF no comunicado.

A entidade ainda disse que vai analisar os detalhes da proposta e que pretende manter diálogo próximo com as autoridades dos EUA durante o processo.