O Grupo Panvel registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 45,2 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 35% na comparação anual. O resultado foi impulsionado pelo avanço das vendas e ganhos de eficiência operacional.

Segundo o diretor Financeiro da companhia, Antonio Napp, o crescimento foi puxado principalmente por volume, com aumento do fluxo de clientes, e não por reajustes de preços. "Essa dinâmica difere da observada em concorrentes, cujo crescimento tem sido mais sustentado por ticket médio do que por aumento de volume", afirmou em entrevista à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O avanço das vendas, combinado à diluição de despesas, levou a companhia a um novo nível de rentabilidade. No trimestre, o Ebitda ajustado somou R$ 104,8 milhões, alta de 27,9%, com margem de 6,2%, o maior nível dos últimos cinco anos.

A receita bruta do varejo atingiu R$ 1,68 bilhão, um crescimento de 18,2%, sustentado pelo desempenho das lojas e pela evolução das vendas em mesmas unidades. A venda média mensal por loja chegou a R$ 849 mil, recorde da companhia.

O ano de 2025 também marcou o primeiro ciclo completo após o encerramento da operação de atacado, decisão que permitiu maior foco no varejo. "Tivemos ganho de escala, aumento de produtividade e avanço consistente na geração de caixa", afirmou o presidente, Julio Mottin Neto. Segundo ele, a companhia projeta atingir até R$ 12 bilhões em receita e cerca de 1.000 lojas até 2030.

No acumulado do ano passado, o lucro líquido ajustado foi de R$ 135,3 milhões, enquanto a receita somou R$ 5,91 bilhões, avanço de 17% ante 2024. A geração de caixa permaneceu positiva ao longo de todos os trimestres do ano, superando R$ 260 milhões, o que contribuiu para a redução da alavancagem para 0,9 vez o Ebitda, um dos menores níveis do setor.

Entre os principais vetores operacionais, o canal digital atingiu participação recorde de 28,6% das vendas no trimestre, contribuindo para a fidelização de clientes e o aumento do volume de compras.

Outras alavancas também contribuíram para o desempenho no período. A Panvel alcançou participação de mercado recorde de 13,9% na Região Sul, avanço de 0,7 ponto porcentual, ao mesmo tempo em que manteve o crescimento da marca própria, que passou a representar 8,4% das vendas do varejo.

A linha de produtos com a marca Panvel avançou 34,7% no trimestre e segue como um dos principais vetores de rentabilidade. Na categoria de higiene e beleza, a participação atingiu 19,3%, reforçando o posicionamento da companhia no segmento e ampliando a relevância dessa vertical dentro do negócio.