Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, assumirá o comando da pasta após a saída de Fernando Haddad para disputar as eleições para governador de São Paulo no próximo mês de outubro.
No cargo de secretário-executivo, também chamado de "número 2" da pasta, Durigan desempenhou a função de coordenar a administração interna do ministério e ajudar na implementação das políticas fiscais e econômicas.
Sob Durigan, o Ministério da Fazenda deve manter a mesma direção de política econômica apontada por Haddad ao longo dos últimos três anos, sem grandes mudanças.
Haddad fez diversos elogios a Durigan e outros auxiliares nos últimos meses, reforçando que são qualificados e dizendo que tem defendido seus nomes ao presidente da República para ocupar postos-chaves na pasta até o fim de 2026.
Antes do cargo no governo federal, Durigan já havia trabalhado com Haddad de 2015 a 2016, quando foi assessor especial na Prefeitura de São Paulo.
Ele também atuou como chefe de políticas públicas no Whatsapp Brasil de janeiro de 2020 a maio de 2023, quando foi chamado por Haddad para ser secretário-executivo da Fazenda no lugar de Gabriel Galípolo, indicado para ser diretor do Banco Central.
Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), mesma faculdade onde Haddad se formou, Durigan também tem mestrado em Direito e Pesquisa Jurídica pela Universidade de Brasília.
Durante a graduação, ele fez estágio no escritório Pinheiro Neto Advogados e no Ministério Público Federal. De 2011 a 2015, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, foi assessor da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência.
Durigan também atuou como advogado sênior na Consultoria Jurídica da União em São Paulo até 2020, ano em que entrou para o WhatsApp.