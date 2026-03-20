No comunicado em que o Santander Brasil anuncia a mudança na presidência, o CEO Mario Leão afirma que o banco atingiu um nível de maturidade que permite conduzir o processo sucessório de forma estruturada e planejada, em momento oportuno. Leão seguirá no cargo em uma transição que será concluída até julho, quando o atual CEO da B3, Gilson Finkelsztain, assume a posição.

Para Leão, o processo garante a continuidade da execução da estratégia da instituição financeira. "Estou muito feliz com o ciclo que vivi aqui, com tudo o que evoluímos e conquistamos, e com o que virá pela frente", ressaltou. "Desejo muito sucesso ao Gilson e tenho certeza que ele fará um excelente trabalho à frente do Banco, dando continuidade ao que construímos ao longo dos anos", acrescentou.

Finkelsztain, que já trabalhou no Santander entre 2011 e 2013, se disse "muito feliz" por assumir a liderança do banco e expressou confiança na estratégia e na capacidade de execução da equipe. Segundo ele, o foco será transformar a "base sólida" em entregas relevantes para clientes, acionistas e sociedade. "O Brasil é um mercado de grandes oportunidades e estou entusiasmado com o potencial do que podemos construir nos próximos anos", ressaltou.

Já a presidente executiva do Santander, Ana Botín, afirmou estar "contente" em receber Finkelsztain de volta à instituição. "Sua experiência e reconhecimento no setor financeiro brasileiro o tornam bem qualificado para liderar a próxima fase de crescimento neste mercado tão relevante, à medida que seguimos executando nossa estratégia e promovendo crescimento com rentabilidade", destacou.

Botín também agradeceu a Leão pelo "papel muito importante" na transformação e no posicionamento do banco no País. "Gostaria de agradecer sinceramente por sua liderança, dedicação e pelo impacto positivo que teve na organização e em nossas equipes, e desejar-lhe tudo de melhor para o futuro", pontuou.