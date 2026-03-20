O órgão regulador financeiro do Canadá (CSA, em inglês) informou que irá eliminar a exigência de que algumas empresas divulguem balanços trimestrais, como parte de um projeto-piloto destinado a melhorar os mercados de capitais do país, especialmente para companhias menores.

A CSA informou que o piloto permitirá que empresas listadas elegíveis adotem voluntariamente a divulgação financeira semestral, acabando com os relatórios referentes aos períodos de três e nove meses. A mudança oferecerá a isenção da divulgação trimestral a determinados emissores listados em bolsa que, entre outros critérios, tenham receita anual inferior a 10 milhões de dólares canadenses, o equivalente a cerca de US$ 7,3 milhões.

A eliminação dos relatórios trimestrais para algumas empresas ecoa movimentos em curso nos EUA. Em novembro, o presidente Donald Trump disse que as empresas não deveriam ser obrigadas a divulgar resultados a cada três meses, ideia que ele já havia considerado durante seu primeiro mandato. O Wall Street Journal informou nesta semana que o órgão regulador dos EUA, conhecido como SEC, estava preparando uma proposta para dar às empresas a opção de compartilhar resultados duas vezes por ano.

Os reguladores canadenses afirmam que a mudança busca encontrar um melhor equilíbrio entre o ônus regulatório e a proteção dos investidores para empresas "venture", que muitas vezes são startups ou negócios em fase de crescimento.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

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