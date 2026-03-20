A contratação de 2,5 gigawatts (GW) de potência hidrelétrica no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCap) poderia ter sido maior se o sinal de preços fosse ainda mais adequado aos custos do segmento, na avaliação da presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica (Abrage), Marisete Pereira.

"O leilão trouxe um preço competitivo, mas a contratação não foi maior em função dele não refletir o custo desses equipamentos", disse durante o evento Agenda Setorial, no Rio de Janeiro.

Ainda assim, a executiva considera que o resultado é importante porque traz maior segurança para o Sistema Interligado Nacional (SIN) em relação às respostas rápidas demandadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

"O Plano Decenal de Expansão de Energia, que está em consulta pública, já está indicando rampas que podem chegar a mais de 70 GW. Então, como você não vai trazer esse atributo para o sistema?", comentou.

A rampa é a variação entre demanda e geração de energia elétrica. No final da tarde, quando a geração solar fotovoltaica é reduzida, o consumo, em contrapartida, aumenta significativamente, especialmente com o acendimento das luzes. Esse momento de rampa (descida e subida) é considerado de grande vulnerabilidade para o sistema.

"Grande parte da desestruturação do SIN é a falta de preço adequado. Temos que trabalhar para que os preços caminhem. Senão, vamos continuar com a demanda máxima crescendo 23%, de 2020 a 2025, enquanto a capacidade instalada cresceu 47%, como mostra o ONS", enfatizou.