A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,35%

Pontos: 180.270,62

Máxima de +0,9% : 181.251 pontos

Mínima de -1,86% : 176.296 pontos

Volume: R$ 38,29 bilhões

Variação em 2026: 11,88%

Variação no mês: -4,51%

Dow Jones: -0,44%

Pontos: 46.021,43

Nasdaq: -0,28%

Pontos: 22.090,69

Ibovespa Futuro: +0,67%

Pontos: 182.115

Máxima (pontos): 183.220

Mínima (pontos): 177.510

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,60

Variação: +0,76%

Petrobras PN

Preço: R$ 46,74

Variação: -0,55%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,67

Variação: +0,21%

Ambev ON

Preço: R$ 14,74

Variação: estável

Petrobras ON

Preço: R$ 51,63

Variação: estável

Vale PNA

Preço: R$ 76,55

Variação: -0,75%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,02

Variação:-0,06%

Vale ON

Preço: R$ 76,55

Variação: -0,75%

Itausa PN

Preço: R$ 13,45

Variação: +0,6%

Global 40

Cotação: 709,391 centavos de dólar

(18/3/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2146

Venda: R$ 5,2156

Variação: -0,59%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,34

Venda: R$ 5,44

Variação: +0,18%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2581

Venda: R$ 5,2587

Variação: +0,91%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3100

Venda: R$ 5,4160

Variação: +0,07%

- Dólar Futuro (abril)

Cotação: R$ 5,2380

Variação: -0,45%

- Euro

Compra: US$ 1,1585 (às 18h23)

Venda: US$ 1,1587 (às 18h23)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0400

Venda: R$ 6,0420

Variação: +0,45%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1800

Venda: R$ 6,2840

Variação: +0,58%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.605,7 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -5,9%


