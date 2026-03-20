A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,35%
Pontos: 180.270,62
Máxima de +0,9% : 181.251 pontos
Mínima de -1,86% : 176.296 pontos
Volume: R$ 38,29 bilhões
Variação em 2026: 11,88%
Variação no mês: -4,51%
Dow Jones: -0,44%
Pontos: 46.021,43
Nasdaq: -0,28%
Pontos: 22.090,69
Ibovespa Futuro: +0,67%
Pontos: 182.115
Máxima (pontos): 183.220
Mínima (pontos): 177.510
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,60
Variação: +0,76%
Petrobras PN
Preço: R$ 46,74
Variação: -0,55%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,67
Variação: +0,21%
Ambev ON
Preço: R$ 14,74
Variação: estável
Petrobras ON
Preço: R$ 51,63
Variação: estável
Vale PNA
Preço: R$ 76,55
Variação: -0,75%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,02
Variação:-0,06%
Vale ON
Preço: R$ 76,55
Variação: -0,75%
Itausa PN
Preço: R$ 13,45
Variação: +0,6%
Global 40
Cotação: 709,391 centavos de dólar
(18/3/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2146
Venda: R$ 5,2156
Variação: -0,59%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,34
Venda: R$ 5,44
Variação: +0,18%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2581
Venda: R$ 5,2587
Variação: +0,91%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3100
Venda: R$ 5,4160
Variação: +0,07%
- Dólar Futuro (abril)
Cotação: R$ 5,2380
Variação: -0,45%
- Euro
Compra: US$ 1,1585 (às 18h23)
Venda: US$ 1,1587 (às 18h23)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0400
Venda: R$ 6,0420
Variação: +0,45%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1800
Venda: R$ 6,2840
Variação: +0,58%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.605,7 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -5,9%