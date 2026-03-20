A Wiz Co, corretora de seguros e distribuidora de consórcios e crédito, registrou lucro líquido atribuído à controladora de R$ 49,6 milhões no quarto trimestre de 2025, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira. O resultado representa um crescimento de 28,6% na comparação com igual período de 2024, diante do desempenho positivo da arrecadação.

Em seguros, a empresa ampliou a receita em 25,8% na mesma base comparativa, para R$ 184,3 milhões. Os prêmios emitidos em 2025 atingiram nível recorde de R$ 4 bilhões, uma expansão de 11,7%. Também no ano inteiro, o lucro líquido da controladora saltou 25,6%, a R$ 201,1 milhões, enquanto a receita líquida consolida subiu 10,8%, a R$ 1,1 bilhão.

A receita bruta da Wiz alcançou a máxima histórica de R$ 2 bilhões, um incremento de 1,5% ante 2024. Já o Ebitda consolidado avançou 7,8%, a R$ 739,3 milhões.

O fluxo de arrecadação contrastou com o desempenho das principais rivais listadas na B3, diante dos efeitos da escalada dos juros básicos a 15%. Na BB Seguridade, a Brasilseg teve queda de quase 9% nos prêmios emitidos em 2025, a R$ 16 bilhões. Na Caixa Seguridade, o indicador recuou 1,5%, a R$ 9,7 bilhões.

A Wiz Co também anunciou, na quarta à noite, a nomeação do então CFO Lucas Moreno Neves ao cargo de CEO, no lugar de Marcus Vinicius de Oliveira. Em entrevista à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Neves atribuiu os resultados ao processo de simplificação dos negócios implementado ao longo do último ano. "Nós saímos de negócios que entendíamos não serem mais essenciais e que não faziam parte do nosso planejamento estratégico", comentou.

Desalavancagem

A Wiz Co é uma bancassurance, ou seja, mantém parcerias com instituições financeiras para a comercialização de produtos de seguros dentro da própria rede bancária. O grupo trabalha diretamente com instituições como Inter, BMG, Banco de Brasília (BRB), Paraná Banco e Omni. Também mantém uma divisão de seguros corporativos e outra de distribuição em concessionárias de automóveis.

A companhia vem em um processo de desalavancagem, depois de uma série de investimentos após ter encerrado um acordo de exclusividade com a Caixa Seguridade. Em 2025, a dívida líquida caiu 48,6%, a R$ 229 milhões. "Há dois anos, nós tínhamos uma dívida líquida/Ebitda próximo de 2,5 vezes e, agora, terminamos o ano em cerca de 0,5 vez", afirmou Neves.

Após esse processo, a Wiz Co vai propor aumentar a distribuição para os acionistas de 25% para 50% do lucro. "São R$ 100 milhões que vamos distribuir em dividendo, dado que conseguimos fazer todo esse processo de desalavancagem", explicou o executivo.

Entre os destaques em unidades, a Inter Seguros, joint venture com o banco Inter, teve crescimento de 37,9% em prêmios emitidos em 2025, a R$ 437,2 milhões. Já a carteira de contratos ativos dessa divisão fechou o ano em 10 milhões. No caso da Omni1, a arrecadação avançou 42,1%, a R$ 332,5 milhões.

Para 2026, a Wiz Co segue "otimista" de que conseguirá manter o desempenho resiliente, apesar das incertezas macroeconômicas, de acordo com o CEO. A perspectiva de queda na Selic deve fornecer uma janela ainda mais favorável aos negócios. "Essa notícia queda da Selic deve dar um fôlego, mas mais para o segundo semestre, porque demora para o efeito da taxa de juros se materializar na economia ", disse.