A Cyrela Brazil Realty registrou lucro líquido de R$ 682 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 37% na comparação com o mesmo período de 2024. A receita líquida somou R$ 3,235 bilhões, avanço de 29% na mesma base de comparação anual.

Os números refletem o desempenho positivo com os lançamentos e vendas de imóveis ao longo do ano. A incorporadora também teve alta expressiva na receita oriunda do financiamento imobiliário aos seus clientes, por meio da subsidiária Cashme.

A margem bruta da Cyrela atingiu 32,3% no quarto trimestre, ganho de 0,3 ponto porcentual em um ano. A companhia explicou que a margem poderia ter sido maior, de 34%, se não fosse a venda de imóveis menos rentáveis - entram aí as unidades do tipo estúdios e a loja do empreendimento Vista Milano.

As despesas comerciais da Cyrela totalizaram R$ 274 milhões, aumento de 46% na base anual, enquanto as despesas gerais e administrativas somaram R$ 140 milhões, alta de 16%.

A linha de equivalência patrimonial, que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade, gerou ganho de R$ 164 milhões, 11% maior na comparação anual.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou receita líquida de R$ 66 milhões, salto de 295% na comparação anual. Isso veio em função da maior receita financeira, especialmente com as operações da subsidiária CashMe, especialista em crédito imobiliário.

No trimestre, a companhia apresentou consumo de caixa de R$ 38 milhões. A dívida líquida contábil da Cyrela foi a R$ 1,602 bilhão no quarto trimestre, uma elevação expressiva perante os R$ 256 milhões do terceiro trimestre. A dívida líquida ajustada chegou a R$ 2,316 bilhões, também uma alta importante em relação aos R$ 886 milhões no trimestre anterior.

A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida ajustada e patrimônio líquido ajustado) subiu de 8,2% no terceiro trimestre para 21,5% no último período do ano.

Resultado acumulado do ano

No acumulado de 2025, a Cyrela teve lucro líquido de R$ 2,007 bilhões, expansão de 22% ante 2024, e receita líquida de R$ 9,423 bilhões, crescimento de 18% no mesmo intervalo. No ano passado, os lançamentos totalizaram R$ 12,9 bilhões, expansão de 32% ante 2024, enquanto as vendas líquidas foram de R$ 9,2 bilhões, estáveis na comparação anual.