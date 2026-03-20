A União Europeia (UE) alertou nesta quinta-feira, 19, que a segurança energética do bloco poderá ser colocada à prova se o conflito no Oriente Médio se prolongar ou se intensificar, especialmente em um cenário de interrupção duradoura dos fluxos pelo Estreito de Ormuz.

Segundo autoridades do bloco, o monitoramento atual dá atenção especial aos derivados de petróleo como querosene de aviação e diesel, produtos considerados mais sensíveis por sua relevância para o transporte, a logística e a atividade industrial, além de estarem mais expostos a gargalos de refino e variações de oferta no mercado internacional.

Em comunicado, os países relataram que, apesar das oscilações do preço global do petróleo, "a oferta permanece sob controle graças a medidas de diversificação de fornecedores e rotas adotadas nos últimos anos".

Os governos também informaram que os estoques de petróleo seguem em nível elevado e que os Estados-membros estão preparados para responder a eventuais choques. Em caso de uma interrupção prolongada no Estreito de Ormuz, a Comissão Europeia afirmou que a segurança de abastecimento do bloco será reavaliada.