A Gerdau informou que a BlackRock vendeu papéis da companhia, passando a deter 116.609.714 ações preferenciais e 10.533.193 American Depositary Receipts (ADRs), totalizando 127.142.907 ações preferenciais, o que representa uma participação de 9,969%.

A BlackRock também detém 1.037.771 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais, que equivalem a 0,081% do total de ações preferenciais emitidas pela companhia.

O objetivo das participações societárias é estritamente de investimento e não tem como objetivo a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa.