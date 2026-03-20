O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu, nesta quinta-feira, 18, uma licença geral relacionada à Rússia, que permite a venda de petróleo bruto russo e produtos petrolíferos carregados em navios a partir de 12 de março de 2026.

A medida publicada no site do departamento ocorre após secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ter anunciado, no dia 12 de março, que o departamento está fornecendo uma autorização temporária para permitir que países comprem petróleo russo atualmente retido no mar.

A autorização é para entrega e venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos de origem russa

carregados em embarcações a partir de 12 de março de 2026.