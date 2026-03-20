Os preços dos combustíveis voltaram a avançar nas últimas semanas, com destaque para o diesel, que acumulou alta de dois dígitos em um intervalo de três semanas, segundo levantamento do Sem Parar. O levantamento considera cerca de 24 milhões de litros abastecidos na cidade de São Paulo.

O diesel aditivado subiu de R$ 6,38 por litro na semana de 15 de fevereiro para R$ 7,07 em 8 de março, alta de 10,8%. Já o diesel comum passou de R$ 6,23 para R$ 6,80, avanço de 9,1%, reforçando a tendência de elevação mais intensa nesse tipo de combustível.

A gasolina apresentou aumentos mais moderados no período. A versão comum avançou 3,9%, de R$ 6,16 para R$ 6,40 por litro, enquanto a gasolina aditivada subiu 2,8%, de R$ 6,73 para R$ 6,92. O etanol comum teve a menor variação, com alta de 1,3%, passando de R$ 4,54 para R$ 4,60.

Segundo o Sem Parar, o movimento ocorre em meio à pressão no mercado internacional de petróleo, em um ambiente de maior tensão geopolítica.

Com a elevação dos preços, o valor médio por abastecimento também aumentou. No diesel aditivado, o tíquete médio passou de R$ 239,56 para R$ 268,20 no período. Na gasolina comum, o desembolso médio subiu de R$ 168,51 para R$ 178,49, acompanhando o movimento de alta nas bombas.

O avanço dos preços também começa a impactar o comportamento do consumidor, com ajustes no volume abastecido ao longo das semanas.

"O aumento dos combustíveis tem levado os motoristas a uma gestão mais cautelosa do abastecimento, com variações no volume conforme o preço", indicou a plataforma.

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