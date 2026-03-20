A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou o início da operação comercial de unidades geradoras das usinas fotovoltaicas Arapuá 1, Arapuá 2, Arapuá 3 e Arapuá 4. As unidades com aval da reguladora somam 199,6 kW (quilowatt) de capacidade instalada.

A localização dos empreendimentos é no município de Jaguaruana, no Estado do Ceará.

As titularidades das usinas, respectivamente, são das empresas Arapuá I SPE, Arapuá II SPE, Arapuá III SPE e Arapuá IV SPE.

Em todos os casos, o início da operação comercial foi liberado imediatamente.

A liberação é efetuada após a conclusão da operação em teste e apresentação de documentos, por exemplo, que atestam o atendimento aos requisitos para operação comercial e a capacidade de escoamento da potência instalada.