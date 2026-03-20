As bolsas da Europa fecharam em forte queda nesta quinta-feira, 19, após o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidirem por unanimidade manter as taxas de juros inalteradas e alertarem sobre os riscos de alta da inflação, decorrente do aumento nos preços de energia por conta do conflito no Oriente Médio, que se intensifica.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 2,35%, a 10.063,50 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 2,76%, a 22.852,48 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 2,03%, a 7.807,87 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 2,32%, a 43.701,38 pontos. Em Madri, o Ibex 35 computou baixa de 2,27%, a 16.905,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 2,06%, a 8.946,83 pontos. As cotações são preliminares.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou que a instituição está em uma boa posição para lidar com o "grande choque" que está de desenrolando, mas alertou que o ambiente externo continua sendo desafiador e que a guerra entre os EUA e o Irã coloca os riscos de perspectivas de crescimento inclinados para baixo, enquanto os de inflação são para cima.

Nesta quinta, o BCE revisou para cima a projeção de inflação para 2026, de 1,9% para 2,6%, enquanto a do avanço do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro caiu de 1,2% para 0,9% neste ano. A Capital Economics destaca que a probabilidade de o BCE aumentar as taxas de juro em abril está aumentando.

O BoE também alertou sobre uma possível aumento dos juros, caso os efeitos da situação geopolítica no Oriente Médio sejam prolongados, e disse "estar pronto" para agir conforme necessário para garantir que a inflação permaneça no caminho certo para atingir a meta de 2% no médio prazo.

As decisões ocorreram na sequência do anúncio, na quarta-feira, de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e pesaram na busca por risco.

Entre ações, as mineradoras Antofagasta e Fresnillo tombaram 5,1% e 6,4%, respectivamente, acompanhando as perdas dos metais básicos e preciosos. As companhias aéreas Air France-KLM (-6,2%) e Lufthansa (-5,7%) encerram a sessão com baixas, prejudicadas pelo avanço da guerra.

Os setores de recursos básicos, bancos e tecnologia registraram fortes perdas, entre 2,7% a 4,2%. Apesar do ambiente elevado de incerteza, as ações do setor de defesa também caíram 3,1%, enquanto o de energia teve alta de 1,5%.