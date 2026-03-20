O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, após a decisão de manutenção dos juros do BC dos EUA. A declaração foi realizada em comentários para jornalistas antes de reunião bilateral com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.

No comunicado da quarta-feira, 18, o Fed alertou o ambiente de incertezas decorrente do conflito no Oriente Médio instaurado por Washington.

"O Fed deveria cortar os juros, definitivamente e imediatamente. O Powell não é inteligente. Ele é teimoso e incompetente e, quando se é assim, é um problema, não é uma boa combinação", disse Trump.

Apesar do alerta sobre os preços de energia pelo Fed, Trump minimizou os impactos da incursão no Oriente Médio nos valores do petróleo. "Achei que seria pior, muito pior", acrescentou.