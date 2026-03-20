A Força-Tarefa criada pelo governo integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) e a Polícia Federal, realizou na quarta-feira, 18, uma operação conjunta que fiscalizou seis distribuidoras de combustíveis no Distrito Federal. A ANP notificou as seis distribuidoras e, até o final da tarde, já havia autuado três delas - Raízen, Ipiranga e Masut - por questões relativas à abusividade de preços.

Desta vez, a operação focou na cadeia acima dos postos de combustíveis, afirmou a ANP, que na terça-feira, 17, também foram fiscalizados.

Já a Senacon, com base no Código de Defesa do Consumidor, notificou as distribuidoras Vibra (antiga BR), Raízen e Ipiranga que, juntas, concentram cerca de 70% do mercado nacional.

A operação, de acordo com as autoridades, ganhou amplitude após denúncias e informações enviadas por postos e por órgãos de defesa do consumidor, como Procons, com indícios de práticas abusivas.

Entre as suspeitas estão a venda de combustíveis comprados a preços anteriores com valores já reajustados e a retenção de produtos para aguardar novas altas.

"Nunca a ANP, o Ministério de Minas e Energia (MME), a Receita Federal (RF), a Polícia Federal, a Senacon, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) atuaram de forma tão integrada", afirmou em nota o secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita.