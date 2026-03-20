A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições a venda pela Totvs e B3 da Dimensa - empresa de infraestrutura para o mercado financeiro - par a Evertec. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio anunciado em fevereiro foi fechado por R$ 950 milhões.

A companhia adquirida atua nos segmentos de fundos, banking, riscos e seguros, oferecendo soluções que vão desde plataformas de gestão e back-office até core banking, análise de crédito, canais digitais e processamento de cartões.

Atualmente, atende mais de 15 mil clientes e conta com aproximadamente mil colaboradores em todo o Brasil.

"Para a Evertec, a operação representa uma oportunidade de reforçar a estratégia de crescimento no Brasil, que combina expansão orgânica com eventuais aquisições para fortalecer sua posição e escala nos mercados em que atua e ingresso em novos segmentos. Para a vendedora, a operação representa uma boa oportunidade de negócios, permitindo-lhe concentrar recursos e esforços em outras atividades que possuem maior sinergia com seu foco de atuação", disseram as empresas ao Cade.