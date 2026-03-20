Um dos mais tradicionais eventos do setor de petróleo, o World Forum for Energy (WPC Energy), cuja 25ª edição seria realizada de 26 a 30 de abril, em Riad, capital da Arábia Saudita, foi adiado, sem data certa para que venha a ocorrer, por causa da guerra no Oriente Médio.

A Petrobras - premiada em edições anteriores e com trabalhos para apresentar - já havia decidido não comparecer, informou o gerente-executivo de Programas Estratégicos da Petrobras, Wagner Victer, vice-chair do evento internacional para cadeias globais.

O evento é realizado a cada três anos e, em 2002, foi sediado no Brasil.

Além de premiações a trabalhos técnicos, o evento incluiria encontros ministeriais do Fórum Internacional de Energia (IE) e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

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