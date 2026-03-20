A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quinta-feira, 19, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sanciona hoje a lei complementar de incentivo de mais de R$ 1,1 bilhão ao setor petroquímico.

"Lula vai sancionar a lei complementar de incentivo de mais de R$ 1,1 bilhão em créditos tributários para as empresas participantes do regime especial da indústria petroquímica. Será muito importante para a indústria petroquímica de Cubatão e para tornar mais competitiva a indústria de todo o País", disse, durante a abertura da 17ª Caravana Federativa na cidade de São Paulo.

Trata-se de uma feira de serviços do governo federal. Também compareceram o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de outras autoridades.

Outra lei sancionada por Lula nesta quinta envolve a agricultura familiar. Segundo Gleisi, a nova lei "vai direcionar recursos que estão sobrando do Fundo Garantidor de Operações para garantir operações do Pronaf. São mais R$ 500 milhões".

As duas propostas foram aprovadas no Legislativo em fevereiro. A data limite para sanção é justamente esta quinta.

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