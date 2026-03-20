A Positivo divulgou seus resultados anuais, reportando lucro líquido de R$ 12,2 milhões em 2025, 85,6% inferior ao registrado em 2024. Segundo a companhia, o indicador foi impactado principalmente pela menor receita no ano e consequente redução do Ebitda, além do aumento das despesas financeiras.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) terminou o ano em R$ 312,6 milhões, redução de 14,8% frente a 2024, impactado principalmente por margens menores em contratos governamentais antigos, firmados antes da alta do dólar observada no primeiro semestre. A margem Ebitda terminou em 9,3%, recuo de 0,6 ponto porcentual.

Por sua vez, a receita líquida somou R$ 3,354 bilhões em 2025, queda de 9% em relação a 2024.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 209,8 milhões no ano, aumento de 1,2% frente aos R$ 207,4 milhões negativos de 2024. A empresa também observou geração de caixa operacional de R$ 298 milhões no ano. O índice de alavancagem atingiu 2,1 vezes, aumento de 0,3 vez sobre 2024, devido ao menor Ebitda em 2025.

Quarto trimestre de 2025

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 21,5 milhões no quarto trimestre de 2025, alta de 52,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Entre outubro e dezembro, o Ebitda da Positivo somou R$ 117,6 milhões, alta de 17,7% do resultado no quarto trimestre de 2024. A margem Ebitda foi de 11,9%, 2,3 pontos porcentuais (p.p.) maior que o registrado um ano antes.

Segundo a companhia, a alta da margem Ebitda reflete uma maior margem dos negócios no trimestre e redução das despesas operacionais. "O desempenho reflete maior volume de Outras Receitas Operacionais, que contribuíram positivamente para o resultado do período, além do mix de faturamento com maior participação de serviços e servidores", aponta a empresa no release que acompanha os resultados.

A receita líquida sofreu redução de 5,2% no último trimestre de 2025 ante igual intervalo de 2024, para R$ 991,6 milhões.

O resultado financeiro ficou negativo de R$ 65,5 milhões, avanço de 20,2% frente aos R$ 54,7 milhões em igual período do ano anterior.

Por sua vez, o endividamento líquido foi de R$ 665,6 milhões, pequeno avanço anual de 0,1%, resultando em uma alavancagem de 2,1 vezes (Dívida líquida/Ebitda), ante a 1,8 vez do quarto trimestre de 2025.