O Banco Central Europeu (BCE) disse nesta quinta-feira, 19, que está monitorando de perto a situação da guerra no Oriente Médio, mas ressaltou que está bem posicionado para "navegar" pelo ambiente de incertezas. Em comunicado sobre a decisão de deixar as principais taxas de juros da zona do euro inalteradas, o BCE avalia que o conflito tornou a perspectiva econômica "significativamente" mais incerta, gerando riscos de alta para a inflação e de baixa para o crescimento.

Ainda no comunicado, o BCE reafirmou estar determinado a garantir que a inflação na zona do euro se estabilize na meta de 2% no médio prazo, mantendo uma postura dependente dos dados e tomando decisões a cada reunião.