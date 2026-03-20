O lucro trimestral do chinês Alibaba Group caiu no terceiro trimestre fiscal, à medida que a concorrência na entrega de alimentos continuou a pesar sobre os ganhos, embora o crescimento da receita tenha se mantido estável. Investidores concentram sua atenção no progresso da empresa em inteligência artificial (IA). O Alibaba reportou um lucro líquido de 16,32 bilhões de yuans (US$ 2,37 bilhões), abaixo da estimativa de consenso compilada pela FactSet de 25,74 bilhões de yuans e uma queda de 67% em relação ao ano anterior.

A receita subiu ligeiramente nos três meses encerrados em dezembro, para 284,84 bilhões de yuans, abaixo das expectativas dos analistas de 285,89 bilhões de yuans, mas um avanço de cerca de 2% na comparação ao ano anterior.

Os resultados vêm em um momento crucial para o vasto império tecnológico do Alibaba: está travando uma batalha contra outras empresas de internet chinesas na entrega de alimentos e sob demanda, preso em um ciclo de promoções e subsídios que pressionou a lucratividade em todo o setor.

Nesse contexto, está focando em fazer da IA um motor chave de crescimento, continuando a atualizar sua série de modelos Qwen e integrando-a em seu ecossistema central. Seu negócio principal de e-commerce permanece estável.

"O Alibaba manteve fortes investimentos em nossos pilares principais de IA e consumo", disse o CEO Eddie Wu. "A IA é e continuará a ser um dos nossos principais motores de crescimento", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado