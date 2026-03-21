O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, elogiou neste sábado, 21, a disposição de Paul Volcker, ex-presidente da instituição, ao resistir à pressão política durante o combate à inflação. E afirmou que "independência e integridade são inseparáveis", ao aceitar o Prêmio Paul Volcker de Integridade Pública, da Sociedade Americana de Administração Pública.

"Sua disposição em resistir às pressões de curto prazo em prol da estabilidade de preços duradoura demonstrou a coragem e a perspectiva de longo prazo que definem o serviço público pautado por princípios", disse Powell durante discurso.

Ele citou a estratégia de Volcker no início dos anos 1980, quando elevou os juros para conter a inflação de dois dígitos, mesmo sob críticas do Congresso e da Casa Branca do então presidente dos EUA, Ronald Reagan. Powell não esteve pessoalmente no evento, mas enviou agradecimento e discurso em vídeo.

As declarações ocorrem após o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificar ataques a Powell e ao Fed por não reduzirem as taxas de juros do país, o que reacendeu questionamentos sobre a independência do banco central.

Powell não citou Trump nem a investigação criminal em andamento no Departamento de Justiça, que se concentra no depoimento de Powell ao Congresso sobre a reforma da sede do Fed, orçada em US$ 2,5 bilhões.

Na quarta-feira, após o Fed decidir manter os juros estáveis, Powell disse que assumiria a presidência interina do Conselho de Governadores, se Kevin Warsh, indicado por Trump para substituí-lo, não for confirmado até 15 de maio.

Powell também declarou que "não tem intenção de deixar o Conselho até que a investigação esteja completamente concluída, com transparência e de forma definitiva".

*Com informações da Dow Jones