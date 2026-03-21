O ataque do Irã nesta semana à instalação de exportação de gás natural do Catar ameaça não apenas os mercados mundiais de energia, mas também as cadeias de suprimento tecnológico global, pois o hélio que produz é crucial para uma variedade de indústrias avançadas. O hélio é um insumo chave na fabricação de chips, foguetes espaciais e imagens médicas.

O Catar fornece um terço do hélio mundial, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, mas o país teve que interromper a produção logo após a eclosão da guerra há três semanas.

Os últimos ataques iranianos contra a infraestrutura de produção de energia da região aumentaram as preocupações com o fornecimento, com a empresa estatal de gás do Catar dizendo que reduziria as exportações de hélio em 14%.

O papel do Catar no fornecimento de hélio

O Catar, que está sobre o maior campo de gás natural do mundo, produz cerca de 30% do fornecimento global de hélio, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

O hélio do Catar é produzido em sua instalação de Ras Laffan, a maior planta de gás natural liquefeito do mundo. Mas a empresa estatal de energia QatarGas interrompeu a produção de GNL e "produtos associados" em 2 de março devido aos ataques de drones do Irã e dois dias depois declarou força maior, o que significa que não pode fornecer clientes contratados devido a circunstâncias além de seu controle.

Após Ras Laffan ser atingida novamente por mais ataques iranianos na quarta e quinta-feira, a QatarGas relatou danos "extensos" que levarão anos para serem reparados e reduzirão as exportações anuais de hélio em 14%.

Os preços do hélio estão subindo

Os preços à vista do hélio dobraram desde que a crise eclodiu e provavelmente subirão ainda mais, disse Kornbluth. Mas o comércio à vista representa apenas cerca de 2% do mercado total em tempos normais, disse ele. O hélio é uma commodity pouco negociada e é vendido principalmente por meio de contratos de longo prazo.

Ainda assim, os preços dos contratos "podem subir muito", disse Kornbluth. "Há muito espaço para aumento de preço se isso for uma interrupção prolongada."

Kornbluth disse que a escassez ainda não atingiu, porque os contêineres de hélio que teriam sido preenchidos quando o conflito eclodiu no início de março ainda levariam várias semanas para chegar à Ásia.

O hélio é essencial para a fabricação de semicondutores, incluindo os chips de ponta usados para modelos de inteligência artificial produzidos em fábricas de fabricação asiáticas.

A indústria médica usa hélio para resfriar ímãs supercondutores que alimentam máquinas de ressonância magnética.

E a indústria espacial usa hélio para purgar tanques de combustível de foguetes, uma demanda que deve crescer devido a lançamentos mais frequentes por empresas como SpaceX e Blue Origin. Fonte: Associated Press