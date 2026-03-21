A Azul recebeu a sua 42ª aeronave Embraer 195-E2. De prefixo PS-ADO e nomeada "Azul de Norte a Sul", a incorporação marcou a primeira entrega do modelo em 2026, dando continuidade ao plano de expansão e modernização da frota da companhia.

Segundo a companhia aérea, com a chegada da nova aeronave, a Azul avança em sua estratégia de renovação e padronização da frota com jatos de nova geração, ampliando a eficiência operacional e reduzindo custos por assento. "O Embraer 195-E2 apresenta redução de até 26% no CASK (custo por assento-quilômetro) em relação à geração anterior, além de contribuir para a diminuição da idade média da frota da companhia", diz a Azul por comunicado.

O Embraer 195-E2 é o avião comercial mais moderno já fabricado no Brasil, com capacidade para até 136 passageiros. O modelo conta com Wi-Fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e motores de última geração, que reduzem em até 29% as emissões de CO2 quando comparadas à geração anterior, além de oferecer menor nível de ruído e mais conforto a bordo.

"O E2 é uma aeronave central no planejamento de frota da Azul, porque reúne eficiência operacional, desempenho e redução de custos. Iniciar as entregas de 2026 com a 42ª unidade deste modelo reforça a consistência da nossa estratégia de renovação, com foco em uma frota cada vez mais moderna, competitiva e alinhada às necessidades de conectividade do Brasil", afirmou, por nota, Raphael Linares, diretor de Frota e Programas de Aeronaves da Azul.

Segundo a Azul, o jato partiu na sexta-feira do hangar da Embraer, em São José dos Campos (SP), com destino a Montevidéu (Uruguai), onde realizou as etapas iniciais do processo de nacionalização. Na sequência, a aeronave seguiu para Confins (MG) para concluir os procedimentos regulatórios antes de iniciar suas operações comerciais em toda a malha aérea da empresa.