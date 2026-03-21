A Light teve um prejuízo de R$ 187 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo o lucro líquido obtido em igual etapa de 2024, quando o resultado foi positivo em R$ 1,89 bilhão.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ficou em R$ 492 milhões, valor 17% menor que o reportado um ano antes. O Ebitda ajustado, por sua vez, fechou o trimestre em R$ 418 milhões, 7,2% maior na mesma base de comparação.

A receita líquida chegou a R$ 4,167 bilhões também de outubro a dezembro, alta de 1,3% frente ao montante obtido no último trimestre de 2024.

A dívida líquida da companhia ficou em R$ 6,24 bilhões em dezembro de 2025, crescimento de 21,9% em relação ao final de setembro do mesmo ano. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda ficou em 3,13 vezes. Em 2024, o endividamento ficou em 2,91 vezes.

Resultados anuais

A Light registrou um lucro líquido de R$ 213 milhões no consolidado de 2025, montante que representa queda de 87,0% frente a 2024.

O Ebitda ficou em R$ 2,184 bilhões, alta de 5,5% em relação ao reportado um ano antes. O indicador ajustado encerrou o ano em R$ 1,834 bilhão, queda de 11,5% mesma base de comparação.

Já a receita líquida chegou a R$ 14,996 bilhões também no ano, leve evolução de 0,8% frente ao obtido em 2024.